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Kulp'ta çobanlık yapan genç girdiği gölde boğuldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçlı Mahallesinde ikamet eden 23 yaşındaki genç, çobanlık yaptığı mevkide serinlemek için girdiği yapay gölde boğuldu.

19.08.2019 15:49 Kulp'ta çobanlık yapan genç girdiği gölde boğuldu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçlı Mahallesinde ikamet eden 23 yaşındaki genç, çobanlık yaptığı mevkide serinlemek için girdiği yapay gölde boğuldu.

Edinen bilgiye göre, Kulp ilçesi Ağaçlı Mahallesine bağlı Kasıka küme evleri mevkiinde çobanlık yaparak aile geçimlerini sağlayan 23 yaşındaki Ahmet Tanrıverdi, hayvan ahırının yakınlarında bulunan gölete sırada elektrikli dinamosundan suya yansıyan akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Suda iki gün kaldı

Annesi süt sağmak için ahıra gittiğinde oğlunu göremeyince arama çalışmaları başlattı. Anne tarafından başlatılan çalışmalarda göletin yakınlarında oğlunun terliklerini fark etti. Yakınlarına habere veren acılı anne, akrabaları ile yaptığı aramada oğlunun suda olduğunu fark etti. Bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri sudan çıkardıkları genç çobanın cansız bedenini hastane morguna kaldırdı.

Olay ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtilirken, genç çobanın gölete düştükten 2 gün sonra bulunduğu belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ağaçlı, Anne, Kulp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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