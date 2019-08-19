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Kulp'ta çobanlık yapan gencin gölette cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çobanlık yapan gencin cesedi gölette bulundu.

19.08.2019 16:46 Kulp'ta çobanlık yapan gencin gölette cesedi bulundu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çobanlık yapan gencin cesedi gölette bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ağaçlı Mahallesinde oturan 23 yaşındaki Ahmet Tanrıverdi'ye annesi, çobanlık yaptığı Kasıka Küme Evleri mevkisine yemek götürdü.
Oğlunu ahırda bulamayan anne, çevrede yaptığı aramada yapay göletin kenarında oğlunun terliğini gördü. Anne ve yakınları, gölette yaptıkları aramada su yüzeyinde Tanrıverdi'nin cesedini buldu.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine sudan çıkarılan Tanrıverdi'nin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Diyarbakır, Ağaçlı, Anne, Kulp, Güncel

Kaynak: AA

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