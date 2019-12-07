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Kulp'ta, deneme sınavında dereceye giren öğrencilere ödül

Kulp Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler için yapılan deneme sınavında dereceye giren öğrenciler kitapla ödüllendirildi.

07.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:12Kulp'ta, deneme sınavında dereceye giren öğrencilere ödül
Kulp Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler için yapılan deneme sınavında dereceye giren öğrenciler kitapla ödüllendirildi.
Deneme sınavında dereceye giren öğrencilere kitap hediye eden Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Şimşek, sınav tarihine kadar deneme sınavlarının seri şeklinde devam edeceğini söyledi.
Öğrencilerin yapılan deneme sınavlarıyla kendi bilgi ölçümünü yaparak, eksikliklerini görüp tamamlama şansına sahip olacağını kaydeden Şimşek, "Deneme sınavları, öğrencilerimizin zamanı olumlu kullanma ve heyecanlarını yenmelerine olanak sağlamaktadır. Her geçen gün öğrencilerimizin başarı ortalamasının yükseleceğine inanıyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kulp Belediyesi, LGS, Güncel

Kaynak: AA

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