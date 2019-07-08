08.07.2019 14:06
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Kulp'ta destekleme ve yetiştirme kurslarına yoğun ilgi

Kulp

Kulp'ta 8. sınıflar ve 12. sınıflara yönelik destekleme ye yetiştirme yaz kursları açıldı.

Kulp'ta 8. sınıflar ve 12. sınıflara yönelik destekleme ye yetiştirme yaz kursları açıldı.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezinde açılan kursu ziyaret eden Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya öğrencilerin yoğun talebi üzerine yaz kurslarını açtıklarını söyledi.
Kurslara 350 öğrencinin katıldığını işaret eden Ersoy, "Kurslarımızı en iyi şekilde değerlendirmenizi diliyorum. Sizlerden istediğimiz derslerinize iyi bir şekilde devam etmeniz ve öğretmen arkadaşlarımızı dinlemenizdir. 'İyi bir eğitim hayatı değiştirir.' sloganıyla çıktığımız bu yolda sizlere çok iyi bir imkan sunuldu, bunu değerlendirin." diye konuştu
Öğrencilerden Anıl Taş ise, "Gerçek manasıyla bu kurslar bizim için çok iyi oldu. Açılan bu kursla birlikte burada çalışacak ve kendimizi sınava hazırlayacak ortam bulduk." dedi.
Kaynak: AA
Fatih, Kulp, Güncel

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