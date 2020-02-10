Haberler » Güncel » Kulp'ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi - Haber

Kulp'ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı.

10.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:04Kulp'ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi
'ın ilçesinde kar yağışı ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı. İlçede gece sıcaklık eksi 16 dereceye kadar düşerken çeşmeler dondu.

Kış aylarının en çetin geçtiği ilçelerden biri olan Kulp'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı ve tipi yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düştüğü ilçede birçok iş yerinin camı ve sokaktaki çeşmeler dondu, çatılar da ise sarkıtlar oluştu. Sabah iş yerini açmaya gelen esna, farklı yöntemlerle don tutmuş camı temizlemeye çalıştı.

Esnaf Görgü Aydoğdu, ilçede hayatın durma noktasına geldiğini söyledi. Aydoğdu, "İlçemizde hava şuan eksi 16 derece. Yollar sular her yeş donmuş durumda. Soğuktan dolayı neredeyse dışarı çıkamıyoruz. İşlerimiz olmadığı müddetçe dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Hayat şuan durmuş diyebiliriz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kulp, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 17:10:08