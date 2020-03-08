Kulp'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.
08.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:58
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in eşi Elif Gözlet tarafından bir düğün salonunda düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkinliğine şehit-gazi aileleri, asker-polis eşleri ile .ok sayıda kadın katıldı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, ilçe müftülüğü eğitmenlerinden Naile Avcı'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.
Programda konuşan Elif Gözlet kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Gözlet, "Kadın eşittir kardeştir, evlattır, annedir, bir toplumun birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadın umuttur, dostluğun, sevginin ve barışın teminatıdır. 7 aydır bölücü terör örgütüne ve uzantılarına karşı sessiz çığlıklarıyla evlat nöbeti tutan annelerin 11'i evlatlarına kavuşmuş, nice gücün ulaşamadığına bir annenin sevgi ve umut dolu yüreği ulaşmıştır. Terörün kökünü kurutalım çağrılarıyla mücadelelerine devam eden Diyarbakır annelerimizin de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle başta İdlib'de şehit olan vatan evlatlarımıza ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.
Programa katılan kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Çekilen hatıra fotoğraflarıyla kutlama programı sona erdi. - DİYARBAKIR
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in eşi Elif Gözlet tarafından bir düğün salonunda düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkinliğine şehit-gazi aileleri, asker-polis eşleri ile .ok sayıda kadın katıldı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, ilçe müftülüğü eğitmenlerinden Naile Avcı'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.
Programda konuşan Elif Gözlet kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Gözlet, "Kadın eşittir kardeştir, evlattır, annedir, bir toplumun birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadın umuttur, dostluğun, sevginin ve barışın teminatıdır. 7 aydır bölücü terör örgütüne ve uzantılarına karşı sessiz çığlıklarıyla evlat nöbeti tutan annelerin 11'i evlatlarına kavuşmuş, nice gücün ulaşamadığına bir annenin sevgi ve umut dolu yüreği ulaşmıştır. Terörün kökünü kurutalım çağrılarıyla mücadelelerine devam eden Diyarbakır annelerimizin de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle başta İdlib'de şehit olan vatan evlatlarımıza ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.
Programa katılan kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Çekilen hatıra fotoğraflarıyla kutlama programı sona erdi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kulp'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, Kulp, Güncel
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