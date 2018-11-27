Kulp'ta Esnaf Ziyareti

Diyarbakır
'ın Kulp
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih
Dülgeroğlu, esnafları ziyaret etti.
Dülgeroğlu, Yeni Mahallede esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Cengiz Topel
ve Diyarbakır Caddesi'nde kahvehanelerde vatandaşlarla buluşan Dülgeroğlu, vatandaşların taleplerini önemsediklerini söyledi. Kulp Belediyesi
olarak durmaksızın hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Dülgeroğlu, şöyle konuştu:
"Birçok yatırım projesi ile sosyal projeyi tamamlayarak hizmetlerinize sunduk. Kapımızı sizler için ardına kadar açık bıraktık.
Sadece sizlerin gelmesini beklemeden, bizlere sevgiyle açık tuttuğunuz kapılara elimizden geldiğince gelmeye çalışıyoruz. Kocaman bir aile olma çabasındayız. İnanıyorum ki sizlerle beraber bunu başardık."
Fatih,Diyarbakır,Kulp