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Kulp'ta hain saldırıda şehit olan siviller için sela okundu

Kulp'ta hain saldırıda şehit olan siviller için sela okundu Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit olan 5 sivil vatandaş için Kulp ilçesinde bulunan bütün camilerde sela okunarak dua edildi.

08.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:44
Kulp 'ta hain saldırıda şehit olan siviller için sela okundu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit olan 5 sivil vatandaş için Kulp ilçesinde bulunan bütün camilerde sela okunarak dua edildi.
Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde sabah erken saatlerde terör örgütü PKK mensupları ormanlık alana ağaç toplamaya giden sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmesi sonucu 5 sivil şehit olmuştu. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatılırken, hain saldırıda şehit olan Sedat Hazar, Alattin Yıldız, Hacı Akdeniz, Ahmet Erboğa ve Burhan Tarıkulu için Kulp ilçesinde bulunan bütün camilerin hoparlörlerinden sela okunarak ve dua edildi.
Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam ediyor. Kulp’ta hain saldırıda şehit olan siviller için sela okundu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kulp, 3. Sayfa
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