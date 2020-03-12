Kulp'ta Hasta ve Yaşlılara Şefkat Eli Projesi
Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle Hasta ve Yaşlılara Şefkat Eli Projesi hayata geçirildi.
12.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:06
Diyarbakır 'ın Kulp Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle Hasta ve Yaşlılara Şefkat Eli Projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında Kulp Belediyesi ile Kulp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlar, evlerinde ziyaret edilerek, her türlü kişisel bakım ve temizlikler yapılıyor. Proje kapsamında ayrıca kaldıkları evlerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve hasta vatandaşların evinden alınıp hastaneye götürülmesi, hastanede kalınma süresince refakat edilmesi ve tedavisinden sonra evine geri bırakılması hizmetleri sunuluyor.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet sosyal devlet ilkesinin ve insanlığın bir gereksimi olarak hayata geçirdikleri projeyle hasta, yaşlı ve muhtaç vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılama gayretini gösterdiklerini söyledi. Kaymakam Gözlet, "Personellerimizce tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlarımız periyodik bir şekilde ziyaret edilerek ev temizlikleri, kişisel temizlik ve bakımları,hasta vatandaşlarımız için tedavi süresince ulaşım ve refakat hizmetleri,kaldıkları evlerin fiziki şartlarının iyileştirilme hizmetleri sunulmaktadır. Nerede bir insanımızın neye ihtiyacı varsa, onu çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olmaya çalışıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR
Proje kapsamında Kulp Belediyesi ile Kulp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlar, evlerinde ziyaret edilerek, her türlü kişisel bakım ve temizlikler yapılıyor. Proje kapsamında ayrıca kaldıkları evlerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve hasta vatandaşların evinden alınıp hastaneye götürülmesi, hastanede kalınma süresince refakat edilmesi ve tedavisinden sonra evine geri bırakılması hizmetleri sunuluyor.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet sosyal devlet ilkesinin ve insanlığın bir gereksimi olarak hayata geçirdikleri projeyle hasta, yaşlı ve muhtaç vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılama gayretini gösterdiklerini söyledi. Kaymakam Gözlet, "Personellerimizce tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlarımız periyodik bir şekilde ziyaret edilerek ev temizlikleri, kişisel temizlik ve bakımları,hasta vatandaşlarımız için tedavi süresince ulaşım ve refakat hizmetleri,kaldıkları evlerin fiziki şartlarının iyileştirilme hizmetleri sunulmaktadır. Nerede bir insanımızın neye ihtiyacı varsa, onu çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olmaya çalışıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Kulp Belediyesi, Diyarbakır, Kulp, Güncel
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