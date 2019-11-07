Haberler » Güncel » Kulp'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Kulp'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) kapsamında okullarda görevlendirilen personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

07.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:05 Kulp'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) kapsamında okullarda görevlendirilen personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanı Süleyman Arcan, okullarda zaman zaman sağlıksız ve güvensiz durumlardan kaynaklanan çeşitli olaylar ve kayıpların yaşanabileceğini söyledi. Arcan, "Kayıpları önlemek için risk alanlarını bilmek çok önemlidir. Çalışma ve yaşam alanlarına ilişkin risk envanteri oluşturmak ve risklerin değerlendirilmesi yoluyla ortamdaki riskler ve tehlikeleri izlemek mümkündür. Özelikle büyüme ve ergenlik çağındaki öğrencilerin bulunduğu okul ortamları, sağlık ve güvenlikle ilgili tüm konularda daha çok özen gerektirmektedir. Bu seminerle amaçlanan iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak okullara yol göstermek ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında okullarda yürütülecek çeşitli çalışmalarda ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeleri sunmak üzere hazırlanmıştır" dedi. - DİYARBAKIR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:52   Balıkesir'de çıkan yangında 15 dönüm zeytinlik alan zarar gördü
01:51   AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biz kuklacıları tanıyoruz"
01:32   Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin tl çalınması kamerada
01:28   İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı
01:20   DHA YURT BÜLTENİ - 24
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 02:03:57