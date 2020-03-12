Kulp'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolasıyla program düzenlendi.
12.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:16
Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolasıyla program düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programa, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, şehit yakınları ve gaziler, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan kısa film gösterimi yapıldı.
Öğrencilerin şiirler okuduğu, oratoryo gösterisi sunduğu programda "12 Mart İstiklal Marşı Türküleri" büyük alkış aldı.
Düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci seçilen öğrenciye Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet çeşitli ödüller verdi.
Kaymakam Gözlet, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu ve Türk milletinin vatan sevgisini en güzel biçimde yansıttığını belirtti.
Milli marşın millete her zaman ilham kaynağı olduğunu dile getiren Gözlet, "Bu duygularla İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yıl dönümünü ve milli marşımızın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programa, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, şehit yakınları ve gaziler, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan kısa film gösterimi yapıldı.
Öğrencilerin şiirler okuduğu, oratoryo gösterisi sunduğu programda "12 Mart İstiklal Marşı Türküleri" büyük alkış aldı.
Düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci seçilen öğrenciye Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet çeşitli ödüller verdi.
Kaymakam Gözlet, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu ve Türk milletinin vatan sevgisini en güzel biçimde yansıttığını belirtti.
Milli marşın millete her zaman ilham kaynağı olduğunu dile getiren Gözlet, "Bu duygularla İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yıl dönümünü ve milli marşımızın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Kulp, Güncel
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