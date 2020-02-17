Haberler » Güncel » Kulp'ta kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı - Haber

Kulp'ta kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

17.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:46Kulp'ta kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
'ın ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.
Kulp Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerince, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahallelere ait yollar ile yürütülen çalışmalarla yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.
Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kulp ilçesine bağlı 44 kırsal mahalleye ait yollar daha önce kardan temizlenip ulaşıma açıldı. Yüksek kesimlerde bulunan yolları kapalı olan 9 kırsal mahalle ile de kar temizleme çalışmaları sonucu ulaşım sağlanıyor.
Çalışmaların bazı mezra yollarında devam ettiği belirtildi.

Kulp Belediyesi, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
17.02.2020 13:08:59