Kulp'ta Keman Kursu Açıldı

Diyarbakır
'ın Kulp
ilçesinde keman kursu açıldı. Kulp Belediyesi
ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi
iş birliğiyle Mehmet Akif Ersoy
Kültür ve Sanat Merkezinde açılan keman kursu, 25 öğrencinin katılımıyla başladı.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Dülgeroğlu, yaptığı açıklamada, merkezin kültür ve sanat alanında eğitim eksikliğini giderme konusunda önemli işlevi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Geçen yıl olduğu gibi bu sene de birçok kurs açtık.Yakında başka kurslarımız da açılacak. Kursiyerlerin kullanabilecekleri yeteri sayıda kaliteli enstrüman çeşitleri mevcut. Bu kurslara yoğun talep var. Kültür ve sanat vazgeçilmez bir gereksinimdir."
13 Aralık 2018 Perşembe 15:44