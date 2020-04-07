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Kulp'ta korona virüs denetimleri devam ediyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde zabıta ve polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

07.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:46
Kulp'ta korona virüs denetimleri devam ediyor
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde zabıta ve polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Kulp ilçesinde zabıta ve polis ekipleri denetimlerini arttırarak vatandaşların kimliklerini kontrol edip sosyal mesafenin korunması uyarısında bulundu. Zabıta ve polis ekipleri esnafı denetleyerek sebze ve meyvelere vatandaşlarca dokunulmamasını istedi.

Kulp'ta korona virüsle mücadele kapsamında getirilen yasaklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda camilerde, polis ve zabıta araçlarında periyodik bir şekilde anonslar yapılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Zabıta, Polis, Kulp, Güncel
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