Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kulp'ta korona virüs tedbirleri

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma ekipleri tarafından kente giriş ve çıkış noktalarında araç sürücüleri ile yolcuların ateşleri ölçülüyor.

03.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:26
Kulp'ta korona virüs tedbirleri
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma ekipleri tarafından kente giriş ve çıkış noktalarında araç sürücüleri ile yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet'in talimatlarıyla İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında temassız ateş ölçer cihazları ile kontroller devam ediyor. Polis ve jandarma ekiplerince sürücü ve yolculara korona virüs tedbirlerine uyulması için tavsiyelerde bulunularak, sosyal mesafe konusunda uyarı yapıldı. Uygulama noktalarında görev alan polis ve jandarma ekipleri, gece gündüz demeden 24 saat esasına dayalı olarak ilçeye giriş-çıkış yapan tüm araçları durdurarak ateş ölçer ile araçtaki tüm yolcuların kontrolünü sağlıyor.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığının öğrenildiği kontrollerde, salgın hastalıkla mücadele kapsamında ilçe girişlerinde bulunan uygulama noktalarında kontrol faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Jandarma, Polis, Kulp, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kulp'ta korona virüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:16: DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber 20:16: Tarımsal Üretimde Devamlılığın Sağlanması Toplantısı - Haber 20:16: Giresun'a gelecek yolcular için yeni tedbirler alındı - Haber 20:16: Bayburt'ta Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı - Haber 20:16: Erdoğan: "Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor" - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor - Haber 19:53: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor - Haber 19:46: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber