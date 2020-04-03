Kulp'ta koronavirüs tedbirleri
Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor.
03.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:48
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, bugüne kadar kendilerinden yardım talep eden 574 kişinin isteklerini karşıladı.
Öte yandan, Kulp Belediyesi ekipleri, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı işbirliğiyle Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezinde üretilen maskeleri esnafa dağıttı.
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Kaynak: AA