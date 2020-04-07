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Kulp'ta koronavirüs tedbirleri

Kulp Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovıd-19) salgınına karşı önlem ve tedbirlerine devam ediyor.

07.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:14
Kulp'ta koronavirüs tedbirleri
Kulp Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovıd-19) salgınına karşı önlem ve tedbirlerine devam ediyor.
Zabıta ekipleri, salı günleri kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak salgına karşı önlem ve tedbir almaları konusunda uyarılarda bulundu.
Pazarcı esnafının kurduğu tezgahlar arasında üçer metre mesafe olacağının bilgisini veren ekipler, mesafenin uygun olmadığı tezgahlarda esnafı uyardı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, vatandaşların sağlığı için her türlü önlemi almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kulp Belediyesi, Zabıta, Güncel
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