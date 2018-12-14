Kulp'ta Kütüphane Açıldı

Diyarbakır
'ın Kulp
Belediyesine ait Mehmet Akif Ersoy
Kültür ve Sanat Merkezinde isteyen herkesin yararlanabileceği zengin bir kütüphane açıldı.
Belediye Başkan Vekili Kaymakam Fatih Dülgeroğlu
, Mehmet Akif Ersoy
Kültür ve Sanat Merkezinde açılan kütüphanede çok sayıda kitap bulunduğunu belirterek, öğrencilerin,vatandaşların kolaylıkla istediği türden kitap bulabileceği zengin bir kütüphane kurduklarını söyledi.
Kısa süre önce açtıkları kütüphaneye gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Dülgeroğlu, "İlçemizde yaşayan her vatandaşı o kitap raflarıyla buluşturabilmek, okumak, nefes almak gibi hayati bir öneme sahiptir. Bu bağlamda bütün herkesi kitap okumaya davet ediyorum." dedi.
Diyarbakır,Mehmet Akif Ersoy,Kulp
14 Aralık 2018 Cuma 10:50