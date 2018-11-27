Kulp'ta Merkez Camisi'nin Çevre Düzenlemesi Yapılıyor

Kulp
ilçesindeki Merkez
Camisi'nin çevre düzenlemesi yapılıyor.
Kulp Belediyesince İlçe Müftülüğüne tahsis edilen arsa üzerinde yapımı büyük bir ölçüde tamamlanan Merkez Camisi'nin çevre düzenleme işini de üstlenen Kulp Belediyesi, çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Dülgeroğlu
, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
Kaymakam Dülgeroğlu, şöyle konuştu:
"Merkez Camisi'nin temel atma töreninde bu projenin cömert, hayırsever ve fedakar Kulp halkının omuzlarında yükseleceğini belirtmiştim. Bu halk büyük katkılarda bulunarak çok kısa sürede projenin büyük kısmı tamamlandı. Gerek maddi gerek ise manevi katkı sunan herkesten Allah razı olsun. İhale ettiğimiz çevre düzenleme projesi kapsamında bay bayan taziye evlerinin düzenlenmesi, peyzaj, ağaçlandırma, ışıklandırma, kent mobilyalarının konulması, çeşme ve şadırvan yapımı yer almaktadır. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çok kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz."