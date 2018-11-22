Kulp'ta Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi

Diyarbakır
'ın Kulp
Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Gençlik" temalı Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Turgut Özal
Mahallesi'nde bir düğün salonunda düzenlenen programa, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Dülgeroğlu, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır
, İlçe Müftüsü Abdussamet Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Karabayır ve Şen konuşma yaptı.
Günün anlam ve önemiyle ilgili sinevizyon gösterisinin yapıldığı programda, şiirler ve Mevlid-i Şerif okundu.
Programda, aşure ve bin adet "Peygamberimiz ve Gençlik" adlı kitap dağıtıldı.
22 Kasım 2018 Perşembe 15:22