22 Kasım 2018, 15:22
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Kulp'ta Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi

Kulp

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Gençlik" temalı Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Gençlik" temalı Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Turgut Özal Mahallesi'nde bir düğün salonunda düzenlenen programa, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Dülgeroğlu, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İlçe Müftüsü Abdussamet Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Karabayır ve Şen konuşma yaptı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili sinevizyon gösterisinin yapıldığı programda, şiirler ve Mevlid-i Şerif okundu.

Programda, aşure ve bin adet "Peygamberimiz ve Gençlik" adlı kitap dağıtıldı.
22 Kasım 2018 Perşembe 15:22