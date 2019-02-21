Kulp'ta Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.Kulp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sinan Buluttekin, ihtiyaç sahibi ailelere mensup öğrencilere destek olduklarını belirtti.Eğitimde başarının yükselmesine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Buluttekin, "3 bin öğrencimizin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Amacımız, Kulp ilçesinde öğrenim gören çocuklarımızın eğitimde başarılı olmasıdır." dedi.