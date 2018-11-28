Kulp'ta Okul Servislerine Denetim

Diyarbakır
'ın Kulp
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul servis araçları, öğrencilerin huzur ve güvenle ulaşımlarının sağlanması amacıyla denetleniyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih
Kaya'nın talimatıyla okul servis araçlarına yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Servislerini Denetleme Komisyonu tarafından denetim başlatıldı.
Öğrencilerin okul ve ev güzergahlarında güvenli şekilde yolculuk yapabilmesinin sağlanması, okul servis araçlarının gerekli şartlara uygun olup olmadığının tespit edilmesi için sabah saatlerinde başlatılan denetim ilçe genelinde devam etti.
Denetimlerde gerekli şartları taşımayan servis araçlarının sürücüleri, kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Kurallara uymayan ve eksik belgeleri olan bazı şoförler hakkında da tutanak tutuldu.
Ekipler ayrıca öğrencilerin de ulaşım hizmetleri konusunda taleplerini dinledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukları emanet ettikleri okul servis araçlarının görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinin önemine değindi.
Araçların Karayolları Trafik Kanunu, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmelikleri hükümlerine uyup uymadıkları hususunun denetlendiğini aktaran Kaya, denetimlerde bazı şoförlere yasal işlem yapıldığını belirtti.
Kaya, "Öğrencilerimizin can ve mal güvenliği bizler için son derece önemli. Bu önemin farkında olup gerekli sorumluluğu gösteren servis şoförlerimize de teşekkür ediyor, aynı titizlik ve duyarlılığın devamını diliyoruz." dedi.
Diyarbakır,Kulp
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:32