Kulp'ta Okul Servislerine Sıkı Denetim

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:41



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:41

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ekipler okul servis araçlarını yakın takibe aldı. Öğrencilerin huzur ve güvenliği için ilçe genelinde başlatılan denetimlerde çok sayıda servis aracı incelendi, bazı şoförler hakkında tutanak tutuldu.Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla okul servis araçlarına yönelik sabah 06: 30'da denetim başlatıldı. Öğrencilerin okul ve ev güzergahlarında güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmelerini sağlamak, okul servis araçlarının gerekli şartlara uygun olup olmadığını incelemek için başlatılan denetimler ilçe genelinde sürdü. Her gün yüzlerce öğrencinin kullandığı okul servis araçlarının gerekli şartlara uygun olup olmadığı tek tek denetlenmeye başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Servislerini Denetim Komisyonu, servis araçlarının yönetmelik esaslarına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliği için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol etti. Okul servislerinde yol güzergah izin belgesinin ve şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığını, fazla veya az koltuk sayısını, öğrenci dışında yolcu taşıyıp taşımadığı, emniyet kemerlerini, cam kırma-imdat çekicinin olup olmadığını, okul taşıtı ikaz lambası gibi can ve mal güvenliği için gerekli tüm hususların mevcudiyetini denetlediği ve bu denetimlerde gerekli şartları taşımayan servis araç sürücüleri, kurallara uyulması konusunda uyarıldı. Kurallara uymayan ve eksik belgeleri olan bazı şoförler hakkında ise tutanaklar tutuldu.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz okul servis araçlarının görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi bizim için çok önemlidir" dedi - DİYARBAKIR