Kulp'ta Okul Yemekhaneleri Denetlendi

Diyarbakır
'ın Kulp
ilçesinde okul yemekhaneleri denetlendi.
Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Denetim Komisyonu, taşımalı sistemle taşınan öğrencilerin yer aldığı okullardaki yemekhanelerde kontrol yaptı.
Şartnameye uygun bir şekilde yemekhane düzenlerini sağlayıp sağlamadığını denetleyen komisyon üyeleri, eksikliklerin giderilmesi ve öğrencilerin rahat bir ortamda yemek yemelerinin sağlanması için gerekli uyarıları yaptı.
Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih
Kaya, denetimlerde gıdaların son kullanma tarihleri ve yemeklerin yapıldığı bölümlerde hijyen kurallarının kontrol edildiğini söyledi.
Diyarbakır,Kulp
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:46