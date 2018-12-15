Kulp'ta Resim Kursu Açıldı

Diyarbakır
'ın Kulp Belediyesi
ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce resim kursu açıldı. Mehmet Akif Ersoy
Kültür ve Sanat Merkezinde açılan resim kursuna 20 kursiyer katıldı.
Resim öğretmeni Tarık Sancar, kursun haziran ayına kadar açık olacağını belirterek, bu sanata gönül veren herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.
Sancar, "Başlangıç olarak kara kalem teknikleri ile başladık. Ardından yağlı boya ile devam edeceğiz. Bu eğitimin sonunda her bir kursiyerimiz kendisine ait eserler ortaya koyabilecektir. Yıl sonunda güzel bir sergiyle eğitimimizi tamamlayacağız." dedi.
Kursiyerler de kursta hem sanatla uğraştıklarını, hem de çok iyi vakit geçirdiklerini kaydetti.
Kulp Belediyesi,Diyarbakır
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:45