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Kulp'ta sahnelenen, "Pembe Aslında Siyahtır" oyunu ilgi gördü

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında sahnelenen "Pembe Aslında Siyahtır" oyunu ilgi gördü.

09.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:25Kulp'ta sahnelenen,
'ın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında sahnelenen "Pembe Aslında Siyahtır" oyunu ilgi gördü.
Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda sahnelenen oyunda uyuşturucunun zararları anlatılıyor.
6 seans halinde ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenlere yönelik sahnelenen oyunda uyuşturucu kullanımının olumsuz etkileri, zararlı alışkanlıklar nedeniyle gençler ve ailelerin yaşamış olduğu yıkımlar, kayıplar ve toplum üzerindeki olumsuz etkiler konu ediliyor.
Tiyatro Balance ekibinin sunduğu oyuna bazı sanatçı, sporcu ve doktorlar da çekilen görüntülerinin gösterimi ile katkı verdi.
Tiyatro oyununu çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler, bu güzel faaliyetten dolayı Kulp Belediyesine teşekkür etti.

Kulp Belediyesi, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Kaynak: AA

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