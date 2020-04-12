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Kulp'ta sokak ve caddelerde sessizlik hakim

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

12.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:15
Kulp'ta sokak ve caddelerde sessizlik hakim
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyuluyor.
Sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanmasının ardından halkın ekmek ihtiyacı ilçe merkezinde faaliyetini sürdüren fırınlar aracılığıyla karşılanıyor.
Sokağa çıkma yasağına ilçe halkının uyması dolayısıyla cadde ve sokaklar sesizliğe büründü.
Polis ekipleri ilçe genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Kulp-Diyarbakır ile Kulp-Muş kara yollarında araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, Güncel
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