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Kulp'ta tedbir kapsamında iş yerini kapatanlara nakdi destek

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçici olarak kapatılan kahvehane, kıraathane, internet kafe, kafeterya gibi iş yerlerinde çalışanlara Knakdi yardım yapıldı.

02.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:06
Kulp'ta tedbir kapsamında iş yerini kapatanlara nakdi destek
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde geçici olarak kapatılan kahvehane, kıraathane, internet kafe, kafeterya gibi iş yerlerinde çalışanlara Knakdi yardım yapıldı.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, koronavirüsle mücadele kapsamında kapanan iş yeri çalışanlarına 500 lira nakdi destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda tespit edilen 117 vatandaşa nakdi desteğin sunulduğunu aktardı.
Gözlet, tespit edilecek vatandaşlara desteğin devam edeceğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Kulp, Güncel
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