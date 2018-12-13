Kulp'ta Vatandaşlar Talep Ettikleri Köprüye Kavuştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
ile Kulp Belediyesi
iş birliğiyle Alaca
Mahallesi'nde Kulp Çayı üzerinde köprü yapıldı.
Kulp ilçesinde Alaca Mahallesi ile kara yolu bağlantısını birleştirecek köprü çalışmaları tamamlanarak köprü ulaşıma açıldı.
Belediye Başkan Vekili Kaymakam Fatih Dülgeroğlu
, Alaca Mahallesi'nde yapılan köprü çalışmalarının iki ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirterek, mahalle sakinlerinin talebini yerine getirdiklerini söyledi.
Dülgeroğlu, şöyle konuştu:
"Büyükşehir Belediyesine ivedilikle ilettiğimiz Alaca mahalle sakinlerinin bu talebi programa alınıp köprü projesi ihale edildi. Alaca Mahallesi'nde Kulp Çayı üzerine inşa edilen 5 metre yükseklik, 9 metre genişlik ve 27 metre uzunluğa sahip köprü tamamlanarak ulaşıma açıldı. Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Cumali Atilla
'ya çok teşekkür ederim."
Mahalle sakinleri de yıllardır ulaşım noktasında çok büyük zorluklar yaşadıklarını, inşa edilen köprünün tek hayalleri olduğunu dile getirerek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Belediyesine bu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,Diyarbakır,Alaca,Kulp
13 Aralık 2018 Perşembe 16:54