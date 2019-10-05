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Kulp'ta yangın

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çıkan yangından 10 ton saman yandı.

05.10.2019 14:20Kulp'ta yangın
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çıkan yangından 10 ton saman yandı.
Alınan bilgiye göre, Özbek Mahallesi Şekirhan Çayı mevkisinde Cüneyt Aydın'a ait ağılın önündeki 10 ton saman henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.
Durumu fark eden Cüneyt Aydın'ın bildirmesi üzerine olay yerine gelen Kulp Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
Aydın, 10 ton samanın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldığını öne sürdü.
Jandarma iddia üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır, Aydın, Kulp, Güncel

Kaynak: AA

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