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Kulp'ta yaya geçitlerine Türkçe ve Kürtçe uyarı ikonları asıldı

Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde yaya güvenliği sağlamak amacıyla yaya ve okul geçitlerine Türkçe ve Kürtçe, uyarı ikonları asıldı.

25.10.2019 13:46Kulp'ta yaya geçitlerine Türkçe ve Kürtçe uyarı ikonları asıldı
Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde yaya güvenliği sağlamak amacıyla yaya ve okul geçitlerine Türkçe ve Kürtçe, uyarı ikonları asıldı.
Kulp'ta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Kulp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kulp Emniyet Amirliği trafik ekipleri işbirliğiyle yaya güvenliğini sağlamak amacıyla araç ve yaya trafiğinin yoğunluk gösterdiği caddeler için Türkçe ve Kürtçe, uyarı görselleri hazırlandı.
Kulp Belediyesi yetkililerince, Diyarbakır, Demirciler caddeleri ile Turgut Özal Bulvarında başlatılan çalışmalar tamamlanarak, ihtiyaç duyulan yaya ve okul geçitlerine uyarı görsellerinin yazılmaya devam edileceği ifade edildi.

Diyarbakır, Kulp, Güncel

Kaynak: AA

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