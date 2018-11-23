Kulp'ta Yol Asfaltlama Çalışmaları

23 Kasım 2018 Cuma 16:09



23 Kasım 2018 Cuma 16:09

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, İslamköy mahalle ve sokaklarında başlatılan çalışmalar tamamlandı.Kulp Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İslamköy Mahallesi ve sokaklarında başlatılan yolların asfaltlanması ve parke taşlarıyla yapım çalışmaları sona erdi.Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, şöyle konuştu:"Bölücü terör örgütüne karşı yıllardır kahramanca mücadele eden İslamköy mahalle sakinlerinin yol yapım talebini programımıza alarak çalışmaları tamamlayarak ulaşıma açtık. İslamköy mahallesinde yapmış olduğumuz yol çalışmaları kapsamında ana yollara asfalt dökerek, sokak aralarına da parke taşları döşeyerek 3 bin 500 metre yol çalışmalarını tamamladık. Hayırlı olsun."