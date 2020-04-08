Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırının boyutu ortaya çıktı.
08.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:09
Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde terör örgütü PKK mensuplarınca ormanda odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu aracın geçişi sırasında daha önce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın ardından olayın büyüklüğü ortaya çıktı. El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yol kenarında yaklaşık 1 metrelik çukur oluşurken, vatandaşların ayakkabıları ile aracın parçalarının etrafa yayıldığı görüldü.
Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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