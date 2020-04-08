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Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırının boyutu ortaya çıktı.

08.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:09
Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırının boyutu ortaya çıktı. 5 sivilin hayatını kaybettiği el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği alanda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde terör örgütü PKK mensuplarınca ormanda odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu aracın geçişi sırasında daha önce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın ardından olayın büyüklüğü ortaya çıktı. El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yol kenarında yaklaşık 1 metrelik çukur oluşurken, vatandaşların ayakkabıları ile aracın parçalarının etrafa yayıldığı görüldü.

Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, 3. Sayfa
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