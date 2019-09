Kulp'taki saldırıdan yaralı kurtulan Ekmen, katliamı anlattı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıdan yaralı kurtulan Mehmet Ekmen, katliamda yaşadıklarını anlattı.Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıdan yaralı kurtulan 10 kişiden 2 çocuk babası Mehmet Ekmen'in tedavisi Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde sürüyor.Ekmen, saldırı sırasında ve ardından yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.Batman'ın Sason ilçesinde yaşadığını, yaklaşık 6 ay önce çalışmak için Kulp ilçesine geldiğini ifade eden Ekmen, her gün diğer işçilerle gittikleri ormanlık alanda sabahtan akşama kadar çalıştıklarını söyledi.Ekmen, olay günü saat 17.30 sıralarında mesai sonrası kara yoluna gitmek için pikaba bindiklerini anlatarak, aracın kasasında olduğunu, yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra büyük bir patlamayla bulundukları aracın devrildiğini aktardı.Araçtan 50 metre uzağa savrulduğunu dile getiren Ekmen, gözünü açtığında her tarafın toz duman içerisinde olduğunu ancak bilincinin yerinde olması nedeniyle o anları hatırladığını belirtti.Ekmen, "Her taraf kan içerisindeydi. Bir yaralının üzerine düşmüştüm. Kalktım ona baktım, nabzı bir süre attıktan sonra vefat etti. Başka bir yaralıya koştum, o da aynı şekilde can verdi. Diğerleri için yapacak bir şey yoktu. Amcamın oğlunu aradım, onu arabadan zor bela çıkardık. Ölenlerin çoğu şarapnel parçasıyla şehit oldu. Sağ tarafta oturanların hepsi şehit oldu." dedi."Bilerek ve isteyerek sivilleri hedef alan hain bir saldırıydı"Pikabın sürücüsüne,"Kaza mı yaptık?" diye sorduğunu onun da, "Patlama olduğunu, sağ taraftan toprağın yükseldiğini gördüğünü" belirttiğini ifade eden Ekmen, şöyle konuştu:"Araçtan yaklaşık yarım metre uzağa yerleştirilmiş patlayıcı, uzaktan kumandalı düzenekle patlatıldı. Her gözümü kapattığımda elimi nabzına koyduğum arkadaşlar gözümün önüne geliyor. Sağ tarafta oturanların hepsi şehit oldu. Bilerek ve isteyerek sivilleri hedef alan hain bir saldırıydı. Allah kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın.""Devletimiz her türlü imkanı seferber etti"Ekmen, saldırının ardından yaralı bir arkadaşından aldığı cep telefonuyla önce babasını, ardından 112 Acil Servis ekiplerini aradığını aktararak, bölgede görev yapan korucuların patlamanın sesiyle yanlarına geldiklerini bildirdi.Ekiplerce kaldırıldıkları Kulp Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle Diyarbakır'daki hastaneye ulaştırıldıklarını anlatan Ekmen, "Devletimiz elinden gelen her şeyi yaptı, her türlü imkanı seferber etti. Hepsi elinden geleni yaptı. Allah onlardan razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı."6 aydır birlikte çalışıyorduk"Mehmet Ekmen, olayın etkisinden kurtulamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bir saniye bile aklımdan çıkmıyor. 6 aydır birlikte çalışıyorduk. Aynı evde yatıyor, birlikte çalışıyorduk. Beraber yemek yiyor, aynı evi kullanıyorduk. Bunlar unutulacak şeyler değil. Allah o manzarayı kimseye yaşatmasın. Yapanların Allah belasını versin, onlara merhamet etmek şehitlerimize ihanettir. Bunlar insanlıktan nasibini almamış.""17-18 yaşında gençler vefat etti, onların ne suçu vardı?"PKK'lı teröristlerin sivilleri hedef alarak bu saldırıyı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Ekmen, sözlerini şöyle tamamladı:"Çünkü hepimizin ailesi devleti, hükümeti destekliyor. Tehdit edilmemize rağmen her şartta hükümetimizi destekliyoruz. Bu nedenle hedef alındık. Daha önce Batman'da babamı tehdit etmişlerdi. Bunlarda ne merhamet ne vicdan var. Bunlar insanlıktan nasibini almamış. Allah onları bildiği gibi yapsın. Sabahtan akşama kadar 100 lira karşılığında 150-200 kiloluk kütük taşıyoruz. Benim 2 çocuğum var. Biri ağır engelli. Çalışmak ve eve ekmek götürmek zorundayım. İşçilerin hepsi evine ekmek götürmek için gelmişti. 17-18 yaşında gençler vefat etti, onların ne suçu vardı?"