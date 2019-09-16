Diyarbakır'daki terör saldırısı sebebiyle gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Taş tutuklandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmiş, 7 kişinin şehit olurken, 10 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyla ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Fatma Ay ile daha önce gözaltına alınan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve Mehmet Emin Ay emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlı da tutuklandı.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILMIŞTI

Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmişti. Hain saldırıda 7 vatandaşımız şehit olurken 10 vatandaşımızda yaralanmıştı.