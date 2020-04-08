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Kulp'taki terör saldırısına sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden tepki

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 5 kişinin şehit olduğu terör saldırısına tepkisini dile getirdi.

08.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:08
Kulp'taki terör saldırısına sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden tepki
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 5 kişinin şehit olduğu terör saldırısına tepkisini dile getirdi.
İnsan Hakları Cemiyeti Başkanı Mehmet Karadağ, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirdiği saldırıda 5 masum sivilin hayatını kaybettiğini anımsattı.
Yaklaşık 8 ay önce de Kulp ilçesinde odun toplamaya giden kişilere yönelik gerçekleştirilen saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Karadağ, şöyle konuştu:
"Bu terör saldırısıdır. Bu saldırılardan bölgedeki vatandaşlarımız büyük zarar görüyor. Bölgenin ekonomik ve sosyal yapısına zarar veren saldırıyı lanetliyoruz. Şiddeti benimseyen çevrelerin bu zihniyetinin mahkum edilmesi gerekiyor. Saldırıda yaşamını yitirenlerle Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."
"Hak ettikleri cezaya çarptılacaklardır"
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Kulp'ta 5 sivilin katledilmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti.
Son yıllarda güvenlik güçlerinin kırsalda ve şehirlerde gerçekleştirdiği kararlı ve başarılı operasyonlarla büyük darbe vurulan terör örgütü mensuplarının artık sivillere yönelerek, kalleşçe saldırılar düzenlediğini aktaran Budak, "Çok üzücü olayla güne başladık. Güvenlik güçleri ile çatışmaktan kaçıp, sivillere yöneliyorlar. Hain saldırı bizi derinden üzdü. Devletimiz çok güçlüdür, misliyle karşılığını verecektir. Kısa sürede saldırganlar bulunup hak ettikleri cezaya çarptılacaklardır." dedi.
"Şehitlerin kanı yerde kalmayacak"
MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, yurt içi ile Irak ve Suriye'de büyük operasyonlarla büyük darbe vurulan terör örgütü PKK'nın güvenlik güçleriye çatışmaktan kaçındığını söyledi.
Bugünkü hain saldırıda 5 masumun şehit olduğunu 21 çocuğun da yetim kaldığını dile getiren Kayaalp, şu ifadeleri kullandı:
"Güvenlik güçlerimizin karşısına çıkma cesareti gösteremeyen teröristler sivillere yönelik kalleşçe saldırı yapıyor. Kulp'ta 8 ay önce de benzer saldırıda 7 kişiyi katlettiler. Bugün hayatını kaybeden 5 sivil odun toplayarak ailesinin geçimini sağlıyordu. Terör örgütünün gerçek yüzü budur, gerekli cezaya çarptırılacaktır. Kırsaldaki başarılı operasyonlar sayesinde bir avuç kaldılar. Güvenlik güçlerimiz kısa sürede saldırıyı gerçekleştirenleri yakalayacaktır. Şehitlerin kanı yerde kalmayacak."
"Mesajını savunmasız insanlar üzerinden vermeye çalışıyor"
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, tek gayeleri alın teriyle ailelerini geçindirmek olan sivil ve savunmasız insanlara yapılan saldırının insanlık dışı olduğunu bildirdi.
"Yok olma, bitme aşamasına gelen, asker, polis ve güvenlik korucularımızın karşısına çıkacak cesareti olmayan hain terör örgütü böyle alçakça saldırılar yaparak güçlü olduğunu, istediği zaman eylem yapabileceğinin mesajını savunmasız insanlar üzerinden vermeye çalışıyor." diyen Sözen, terör örgütünün bu alçakça saldırılarla yok olma sürecine girdiğini aktardı.
Sözen, "Her ortamda barış, demokrasi ve insan hakları gibi tertemiz söylemler kullanarak bölge halkının hakkını savunduğunu iddia eden HDP, çıkıp 'Bu sivil insanları niye öldürdünüz?' diyebilecek mi? Terör örgütü PKK'yı kınayacak mı? Hayır. Çünkü HDP, PKK'nın siyasi versiyonu." şeklinde konuştu.
"PKK yok olma sürecine girmiştir"
Batman'ın Sason ilçesindeki Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, terör örgütünün güvenlik güçlerinin kararlı tutumu sayesinde ağır darbe gördüğünü aktardı.
"Tek gayeleri ekmeklerini kazanmak, ailelerini geçindirmek olan sivil ve savunmasız insanlara alçakça, kahpece saldırmak insanlıktan nasibini almamış, insanlık dışı bir tutumdur." diyen Çelik, şunları kaydetti:
"Bu saldırı tükenmişliğin ve acizliğin ifadesidir. İnsanlıktan nasibini almamış hain PKK terör örgütü mensuplarını, yandaşlarını ve iş birlikçilerini lanetliyorum. PKK terör örgütü Allah'ın izni ile bitme, yok olma sürecine girmiştir. İnşallah en kısa sürede de yok olacaklar."

Kaynak: AA

Etiketler: Kulp, PKK, Güncel
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