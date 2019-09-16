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Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyede (2)

BELEDİYE BAŞKANIYLA BİRLİKTE 5 KİŞİ TUTUKLANDIDiyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından gözaltına alınan Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, Belediye Fen İşleri Müdürü...

16.09.2019 21:08Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyede (2)

BELEDİYE BAŞKANIYLA BİRLİKTE 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından gözaltına alınan Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, Belediye Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, HDP Kulp İlçe Başkanı Abidin, M.E.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Başkan Taş ile birlikte 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Halkların Demokratik Partisi, Kulp, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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