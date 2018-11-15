Kültür AŞ Yeni Yayınları ile TÜYAP'ta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, Gravürlerle Kudüs, Büyük Osmanlı Tarihi gibi yeni kitaplarını fuara özel indirimlerle okuyuculara sunuyor. Yeni kitapların yanı sıra İstanbul temalı hediyelik ürünler de Kültür AŞ'nin Hediyem İstanbul standında sergileniyor.

Bu yıl 37. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece'deki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen resmi törenle kitapseverlere kapılarını açtı. Fuarda bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ de İstanbul Kitapçısı ve Hediyem İstanbul markaları ile yer alıyor.

YENİ YAYINLARDA YÜZDE 40 İNDİRİM

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda Kültür AŞ Yayınları'ndan çıkan Büyük Osmanlı Tarihi, Gravürlerle Kudüs, Haseki Hürrem Sultan ve İstanbul'un 100 Motifi gibi yeni kitaplar fuara özel yüzde 40 indirimle satışa sunuldu. Yeni yayınların yanı sıra diğer tüm kitaplarda da fuar süresince yüzde 20 indirim uygulanacak. Ziyaretçiler indirimli yayınlara 2101 A numaralı İstanbul Kitapçısı standından erişebilecekler.

HEDİYEM İSTANBUL'UN İSTANBUL TEMALI ÜRÜNLERİ TÜYAP'TA

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda, İstanbul'un tarihî, kültürel ve sanatsal özelliklerini ön plana çıkarmak ve şehrin küresel ölçekte tanıtımına katkıda bulunmak üzere üretilen özel tasarım ürünler Kültür AŞ'nin Hediyem İstanbul standında satışa sunuluyor. Fuarı ziyaret edenler altın ve gümüş renkli minyatür elif, minyatür vav, minyatür elif ve vav, İstanbul hatırası kahve fincanı, gül koklayan Fatih otantik kupa ve İstanbul gravürleri otantik kupa gibi ürünleri tercih ederek, sevdiklerine bu kadim kentin izlerini taşıyan unutulmaz bir hediye verebilecekler. İstanbul temalı tasarım ürünler Salon 2'de 2201 numaralı stantta sergileniyor.

STANTTA YENİ NELER VAR?

Kültür AŞ Yayınları'nın yüzde 40 indirimle okuyucuya sunulan yeni kitaplarından biri de Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde hazırlanan "Gravürlerle Kudüs" kitabı. İrfan Dağdelen'in Kudüs Sancağı'nın ve bölgesinin dönem gravürlerinin derlenmesinden oluşan kitap, Şemseddin Sami'nin Kamus'ul-A'lâm adlı eserinden bölümler içeriyor. Vahid Çabuk tarafından yazılan ve alanında yapılmış ayrıntılı ve titiz çalışmalardan biri olan "Büyük Osmanlı Tarihi" adlı kitap da indirimli olarak sunulan bir diğer yayın. Türklerin Orta Asya'dan itibaren kurduğu devletler hakkında bilgiler veren kitap, geniş bir kaynakça ve indeks çalışmasıyla Osmanlı tarihini anlatıyor. Stantta bu kitapların yanı sıra Nurhan Atasoy'un "Haseki Hürrem Sultan ve Vakıfların Altın Çağı" ve Doç. Münevver Kaya Üçer'in "İstanbul'un 100 Motifi" adlı kitap da okuyuculara sunuluyor.