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Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı. 89 yıl öncesine ait görüntü kaydında Atatürk'ün sevdiği 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' şarkısı duyuluyor.

09.11.2019 22:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:42

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne 1 gün kala Mustafa Kemal Atatürk'ün Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan hiç yayınlanmamış yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü arşivindeki görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. Ersoy, paylaşımında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış görüntüsü... Yıl 1930... Aylardan Kasım..." ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜLER 1930 YILINDAN

Görüntülerde ise, Atatürk'ün Trabzon seyahatlerinin ikincisinde çekilen vapurdaki görüntüleri var. Atatürk'ün çocukluk arkadaşı ve ona en yakın isimlerden Salih Bozok, yanından hiç ayırmadığı Kılıç Ali ve başyaveri Cevat Abbas Gürer ile Trabzon'da Ege Vapuru içerisinde yer alan görüntü, 1930 yılının Kasım ayına ait.

FONDA ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKI DUYULUYOR

Görüntülerde, Atatürk'ün Ege Vapuru'ndaki 43 saniyelik kaydında arka fonda Atatürk'ün sevdiği 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' şarkısı duyuluyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da görüntüleri, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü mesajında paylaştı.

Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı

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