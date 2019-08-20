Kültür Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi

VAN'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için mezunu olduğu Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un Türk Bayrağına sarılı tabutu saat 14.00 sularında Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Burada Dursun'un tabutunun üzerine sarı-kırmızılı Galatasaray Bayrağı da örtüldü. Törene, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile çok sayıda mesai arkadaşı ve tanıdığı katıldı. Törende ilk sözü Dursun'un yakın arkadaşları aldı. Arkadaşları, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı.

"BİRLİKTE YAPMAK İSTEDİĞİMİZ BİRÇOK PROJE VARDI MASAMIZDA"

Törende konuşan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerine Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un, "Memleketin kara yazısını değiştirmek için durmadan koşturmalıyız. Biz hep birlikte Anadoluyuz" sözleri ile başladı. Bakan Ersoy, "Ülkesine, tarihine, kültürüne ve tüm kalbiyle inandığı genç kuşaklara adanmış bir hayat, aşık bir yürek. Değerli dostum Haluk Hoca, bu var oluş felsefesiyle yine memleketi için koştururken bizi derin bir keder içinde bırakarak aramızdan ayrıldı. Onu son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya geldiğimiz lisenin önünde dururken, kıymetli mesai arkadaşım Haluk Dursun'u, gençlik heyecanı ile memleket sevdasını harman etmiş, kendisi için ülkesini güzel ve aydınlık bir gelecek düşlerken görür gibiyim. Bir akademisyen, bir bürokrat, bir kültür insanı olarak görev aldığı makamlarda gerçekleştirdiği çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ve ilham olduğu gençlerle düşlerinin çoğunu gerçekleştirdi. Prof. Dursun, Haluk hoca, Haluk abi, Haluk Bey. Çoğunu diyorum çünkü, birlikte yapmak istediğimiz bir çok proje vardı masamızda. Tarihe çok büyük önem veren Haluk Dursun, günceli de yakından takip eder, geleneksel ve çağdaşı özenli bir yaklaşımla buluştururdu. Bilinçli ve donanımlı bir nesil yetiştirme adına bir yandan projeler hayata geçirirken diğer yandan da genç kuşaklarla iletişim kurdu. Dijital medyaya büyük bir ustalıkla dahil oldu. Hem yetişkinlere hem gençlere bu mecrada önemli mesajlar verdi. Geçmiş ile geleceğin birlikte yürümesi için, bu kez günümüzün dilinden tarihi ve kültürel değerlerimizi o sevdiği memleketi dünü ve yarınıyla anlattı."

"PROJELERİN VE USTA KALEMİNDEN DÖKÜLEN YAPITLARIN HEP GÜVENDİĞİN VE İNANDIĞIN TÜRK GENÇLİĞİNE EMANAT"

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı'ndaki görevinden bakanlığımız bünyesinde başarı ile yürüttüğü birçok projeye, Miniatürk projesinden, Ayasofya ve Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirdiği birçok yeniliğe, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı unvanı ile imzasını attığı çalışmalara kadar bu vatan için yaptığı her hizmet için minnetarız. Bir düşün insanı, bir bürokrat ve bir dost olarak ona gönül borcumuz sonsuz. Değerli mesai arkadaşım, kıymetli hocam, üzerine titrediğin bu gençlik bize sevdalısı olduğun bu memleket, projelerin ve usta kaleminden dökülen yapıtların hep güvendiğin ve inandığın Türk gençliğine emanet. Kuzuları daima kollayıp, çakallara kaptırmayacağız. Mekanın cennet olsun, Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

"BAŞTAN AİLEMİZİN VE MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "Her yönüyle örnek bir kişiliği, bir ağabey, bir devlet adamını ve bu kutsal bayrağın aşığı bir insanı elim bir trafik kazasında kaybetmenin ve ahirete yolcu etmenin vesilesi ile bir aradayız. Hocamız, gerçekten gençliğimizi çok önemseyen onun için her imkanını feda eden bir ağabeyimiz idi. Bizler de onun tabiri ile Dicle'nin kuzularını, çakallara kaptırmama yolunda tüm gücümüzle çalışacağız. Hem bakanlık olarak, hem bireyler olarak onun öğretilerini gençlerimizle birlikte yarınlara taşıyacağız. Başta değerli ailemizin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN ONU NE KADAR SEVDİĞİNİ GÖRMEK BİZİ DE SEVİNDİRİYOR"

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun da, "Benim babam, herkesin hocası. Haberini aldığımız andan beri herkes benim kadar üzülüyor. Herkesin onu ne kadar çok sevdiğini görmek bizi de sevindiriyor. O her zaman üzüntülü olan insanlardan hoşlanmazdı. Tabii ki devletimiz ve milletimiz ile ilgili bütün önemli şeyleri devlet büyüklerimiz söyledi. Ama onun canı gönülden sevdiği şey gençlerdi. Hep gençlere 'Milleti ve kültürü tanıyın, her şeyi merak edin, çok okuyun, çok gezin' derdi. Sizler de bilenler ve bilmeyenler onu mutlu etmek için okumaya devam edin" şeklinde konuştu.

CENAZE HEREKE'DE AİLE KABRİSTANI'NA DEFNEDİLECEK

Son olarak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise konuşmasında acı kayıptan dolayı üzüntüleri dile getirdi. Tören okunan Kuran-ı Kerim ver duaların ardından son buldu. Daha sonra Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un naaşı cenaze töreni için Sultanahmet Camii'ne götürüldü. Dursun'un cenazesi ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedilecek.