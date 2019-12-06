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Kültür Bakanlığı'ından Real Madrid ile 12 milyon euroluk sponsorluk anlaşması haberine yalanlama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İspanyol basınında çıkan "Real Madrid ile Türkiye'nin 12 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptığına dair çıkan haberlerin" gerçeği yansıtmadığını duyurdu

06.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:13Kültür Bakanlığı'ından Real Madrid ile 12 milyon euroluk sponsorluk anlaşması haberine yalanlama
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İspanyol basınında çıkan "Real Madrid ile 'nin 12 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptığına dair çıkan haberlerin" gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlık resmi sosyal medya hesabında "Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu" yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır." mesajını paylaştı.
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Real Madrid, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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