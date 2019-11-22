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Kültür Bakanlığı'nın 6 ildeki personeline Isparta'da hizmet içi eğitim

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nce her yıl düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programı 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek.

22.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:46Kültür Bakanlığı'nın 6 ildeki personeline Isparta'da hizmet içi eğitim
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nce her yıl düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programı 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek.

Eğitimin, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak, daha üst seviyedeki görevlere hazırlanmalarını sağlamak, hizmete ilgisini en üst düzeye çıkarmak, görev ve yetki sorumlulukları konusunda yetiştirmek için uygulanacak hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini belirlemek amacıyla hazırlandığı bildirildi.

Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Muğla ve Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve bağlı birimleri ile Bakanlığa bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik düzenlenecek eğitim programı, Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu/nda gerçekleştirilecek.

Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında ayrıca, "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kurumsal Kimlik, Halkla İlişkiler ve Protokol Kuralları, İş Ahlakı ve Etik, Mobbing, İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı, KOHA Otomasyon Sistemi ve Kütüphanecilik, Müzecilik Eğitimi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Taşınır Mal Yönetmeliği, "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu", "6245 Sayılı Harcırah Kanunu", 4737 Sayılı Kamu İhale Kanunu", 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri konularında da eğitim verileceği belirtildi. - ISPARTA

Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

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