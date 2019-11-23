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Kültür elçisi öğretmenler, tarih gezisine çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Kocaeli'nin Kültürel Mirası" projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bütün öğretmenlerini kültürel miras gezisine çıkardı.

23.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:41Kültür elçisi öğretmenler, tarih gezisine çıktı
Büyükşehir Belediyesi, "Kocaeli'nin Kültürel Mirası" projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bütün öğretmenlerini kültürel miras gezisine çıkardı.

Tarihte önemli bir yere sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kocaeli'nin, kültürel mirasının genç nesillere aktarılabilmesı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Kocaeli'nin Kültürel Mirası" projesi devam ediyor. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan projede, genç nesillere Kocaeli'nin kültürel mirasını öğretmenler anlatıyor. Bu kapsamda Haziran ayında ilk olarak İzmitli tarih öğretmenleri kültürel miras gezisine katılmıştı. Son olarak da İmar ve Şehircilik Dairesi Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleşen kültürel miras gezisine, Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bütün öğretmenleri ve idarecileri katıldı.

Şehrin hafızasını gezdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Kocaeli'nde görev yapan 700 öğretmenin katıldığı "Kocaeli'nin Kültürel Mirası" sunumu gerçekleştirilmişti. Daha önce bu sunuma katılan Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğretmenleri ve idarecileri, kültürel miras gezisine çıktı. Öğretmenler İzmit'in tarihi mahallelerini ve eserlerini bizzat yerinde inceledi. Öğretmenler, şehrin hafızası olan Namazgah Şehitliği, İzmit Kalesi Surları, Gazi Süleyman Paşa Camii, Akçakoca Meydanı, Selim Sırrı Paşa Konağı, Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayun, İzmit Saat Kulesi ve son olarak da Kocaeli'nde inşa edilen ilk Atatürk Heykeli olan Gazi Heykeli'ni ziyaret etti.

Kültürel mirasın önemi vurgulandı

İmar ve Şehircilik Dairesi Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel'in rehberlik yaptığı gezide öğretmenlere; şehrin hafızası olan eserlerin tarihi geçmişi anlatıldıktan sonra, bu eserlerden restorasyon çalışmaları tamamlananların yaşadıkları uygulama süreci ve kullanılan özel malzemeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca, eserlerin ülkemizin kültürel mirası içerisindeki yeri ve turizm potansiyelini de vurgulayan Şenel, Kocaeli sınırları içerisinde 1083 tescilli eser olduğunu belirtti. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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