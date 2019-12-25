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Kültür gezilerinde ilk durak Çanakkale

Akçakoca Belediyesi'nin 'kültür gezileri' kapsamında düzenlediği Çanakkale gezisi için birinci kafile dün gece yola çıktı.

25.12.2019 08:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:03 Kültür gezilerinde ilk durak Çanakkale
Belediyesi'nin 'kültür gezileri' kapsamında düzenlediği gezisi için birinci kafile dün gece yola çıktı. 40 kişilik kafileyi Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi Nursen Yanmaz koordine ediyor.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kültür gezileri projesini önemsediklerini belirterek,"Çanakkale'den başlayan gezilerimiz, yıl içinde diğer illerimizi de kapsayacak" ifadelerinde bulundu.

İlk geziyi Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin başladığı Çanakkale'den başlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Yanmaz gezi amaçları konusunda, " Bu ilk gezimizi özellikle Çanakkale'ye düzenledik. Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadele verdikleri yerleri görmelerini istedik. İnşallah daha sonrasında ise Söğütlü ve daha farklı yerlere gideceğiz. Bu tür yerlere gidildiği zaman şu unutulmamalı; tarih ve kültür kazanımları olabilmelidir. Bu gezileri ilerleyen dönemlerde daha kapsamlı yapacağımızı bilmenizi isterim. İnşallah memnun kalırsınız" ifadelerini kullandı.

Gezi öncesi açıklama yapan, Umut Işığı Koordinatörü Nursen Yanmaz, Kültür gezilerinin devam edeceğini belirterek- yeni yılla birlikte başta Çanakkale olmak üzere, Konya, İstanbul, Bursa gibi tarihi şehirlere Akçakocalı hanımları götüreceklerini belirttiler. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Çanakkale, Akçakoca, Güncel

Kaynak: İHA

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