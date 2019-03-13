Kültür Gezilerine Başvurular 15 Mart' Ta Başlıyor

Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezilerine başvurular 15 Mart'ta başlayacak, 30 Mart tarihinde sona erecek. Geziler İstanbul, Şanlıurfa, Safranbolu, Çanakkale-Bursa ve Nevşehir (Kapadokya) illerine günübirlik düzenlenecek.Ulaşım, iaşe ve rehberlik gibi ihtiyaçların Sincan Belediyesi tarafından karşılandığı kültür gezilerine bu yıl farklı iller eklenerek gezilecek yerlerin sayısı arttırıldı. Vatandaşlar İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Safranbolu, Nevşehir (Kapadokya) ve Çanakkale illerini gezme imkanı bulacak. Böylece Kültür gezilerinden daha çok vatandaşımızın faydalanması sağlanarak ülkemizin tarihi ve kültürel değerleri yerinde tanıtılacak. Vatandaşlar kültür gezilere katılmak için www.sincan.bel.tr adresli web sitesinden ya da Lale Konferans Salonu'ndan başvuru yapacak. Başvuru sahibi gezilerinden yalnız birini tercih edecek. Aynı kişi iki geziye birden başvuru yapamayacak. Gezi takviminin açıklanmasının ardından geziye katılacaklar noter huzurunda kura ile belirlenecek.Kültür Gezileri programına katılmaya hak kazanan vatandaşlar, belirlenen tarihlerde Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde bir araya gelecek. Kendilerine özel hazırlanan otobüsler ile birlikte turların yapılacağı şehirlere doğru hareket edecek. Şanlıurfa gezisine katılacak vatandaşlar ise uçak ile seyahat edecek. Kültür gezilerinde, şehrin tarihini anlatacak rehberler de vatandaşlara eşlik edecek. - ANKARA