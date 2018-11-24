Kültür Okulları'ndan Öğretmenlere Özel Gece

Altın Ceylan Gazella Salonu'nda düzenlenen geceye okul kurucuları Zafer Bulut ve Yıldırım Sırakaya ile beraber Özel Bursa Kültür Okulları'nın Bademli, Özlüce ve Ataevler Kampüslerindeki öğretmenler, idare personel ve aileleri katıldı.

"SALONLARA SIĞMAYACAK DURUMA GELDİK"

Gecede bir konuşma yapan Özel Bursa Kültür Okulları kurucularından Zafer Bulut, "10'lu sayıda öğretmenle başladığımız eğitim serüvenimizde artık salonlara sığmayacak duruma geldik. Bu 21 yıllık uzun bir emeğin sonucu. Bu süreçte Türkiye'nin en iyi derecelerini elde etmiş öğrencileri çıkardık. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz sanatta, sporda, bilimde hem Bursa hem de Türkiye'de önemli başarılar elde etti. Ve en son Bademli Kampüsü'müzle bu başarıları taçlandırdık" dedi.

Gelecek yıllarda Özel BursaKültür Okulları'nın başarılarının artarak devam edeceğine inandığını ifade eden Bulut, "Öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin başarılarının yansıması; hem okullarımızın fiziksel imkanları hem de elde ettiğimiz Türkiye dereceleridir. Sizler bu başarıları Kültür Okulları'nın bakış açısını benimseyerek, içselleştirerek kazandınız. Bizler büyük bir aile olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gecenin sonunda Özel Bursa Kültür Okulları'nda 5, 10 ve 15'inci yıllarını doldurmuş öğretmen ve idarecilere plaket verildi.