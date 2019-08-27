Kültür-Sanat Danışma Kurulu, 3. Kitap Fuarı'nı değerlendirdi

Şehrin kültür-sanat yaşamına katkı sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Kültür-Sanat Danışma Kurulu, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Özden Özen başkanlığında bir araya geldi.

Şehrin kültür-sanat hayatına katkı sağlayacak çalışmaların ele alındığı toplantıda ağırlıklı olarak Elazığ Belediyesi Kitap Fuarı hazırlıkları değerlendirildi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Özden Özen, şehirde ortak akılla kalıcı hizmetler yapmayı hedeflediklerini belirterek, Kültür-Sanat Danışma Kurulu'nun çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Özen, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Kitap Fuarı'nın hazırlıklarının titizlikle sürdürüldüğünün altına çizerek, bu noktada danışma kurulunun görüş ve önerilerinin önemli katkı sağlayacağını kaydetti.