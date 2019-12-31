Kültür sanat etkinlikleri yeni yılda devam ediyor

Çin Halk Cumhuriyeti'nden Ataşehir'e konuk olan, 20'den fazla ülkede, yüzlerce performans sergileyen ve onlarca ödül alan Gansu Opera Topluluğu, 15 Ocak Çarşamba akşamı Çin'in geleneksel Bahar Bayramı kutlamalarını anlatan nefes kesen bir performans sergileyecek.

Ataşehir Belediyesi Anadolu Halk Müziği Topluluğu, 18 Ocak Cumartesi akşamı yeni yıldaki ilk konserine çıkacak. Ataşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ise 25 Ocak Cumartesi akşamı Yeni Yıl Konseri verecek.

Pazar Sohbetleri bölümünün ilk konuğu edebiyatımızın önemli isimlerinden Yazar Pınar Kür olacak. "Yaşamak Yazmak" isimli söyleşi 5 Ocak'ta Neşet Ertaş Kültürevi'nde yapılacak. Pazar Sohbetlerinin ikinci haftasında Uzman Klinik Psikolog Nazende Öksüz Özdemir'in katılacağı "Sınav Stresi ile Başa Çıkabilirim" isimli söyleşi 19 Ocak Pazar günü yapılacak.

Kültür & Sanat Sohbetleri bölümünde Özgür Okuryazar'ın ilk konuğu 7 Ocak Salı akşamı, Yazar Başak Sayan olacak. Kültür & Sanat Sohbetleri'nin Ocak ayındaki ikinci konuğu Psikiyatr Dr. Alper Hasanoğlu ile insan ruhunun derinliklerine inilerek gerçekleştirilecek söyleşi 28 Ocak Salı akşamı yapılacak.

Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun sahneleyeceği oyunlardan "Aziz Nesin Vapuru" 5 Ocak'ta, "8 Kadın" 12 Ocak Pazar akşamı Ataşehirlilerle buluşacak. Oyun biletleri "Bir Kitap, Bir Bilet" uygulaması kapsamında okunmuş birer kitap karşılığında temin edilmeye devam ediyor.

Tiyatro Rast'ın sahneleyeceği "Havada Yüzmek" isimli oyun 19 Ocak Pazar günü tiyatroseverlerle buluşacak. Charlotte Jones'un gerçek olaylardan esinlenerek kaleme aldığı, aileleri tarafından zorla akıl hastanesine kapatılan iki kadının hayat hikâyesini anlatan oyun tiyatroseverleri bekliyor.

Yönetmen, oyuncu ve ödüllü filmlerle sinemaseverleri buluşturan "Film Gösterimi ve Söyleşi" bölümünde, Burak Çevik'in katılımıyla Aidiyet filminin gösterimi 13 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek.