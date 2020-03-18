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Kültür Sanat Sen'den 'müzeler kapatılsın' talebi

KÜLTÜR Sanat Sen Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada, Antalya'da başta Antalya Arkeoloji Müzesi olmak üzere müzelerin açık ve ziyaretçi kabul ettiğine dikkat çekilerek, koronavirüs tehdidi nedeniyle kapatılması istendi.

18.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:02
Kültür Sanat Sen'den 'müzeler kapatılsın' talebi

KÜLTÜR Sanat Sen Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada, Antalya'da başta Antalya Arkeoloji Müzesi olmak üzere müzelerin açık ve ziyaretçi kabul ettiğine dikkat çekilerek, koronavirüs tehdidi nedeniyle kapatılması istendi.

Kültür ve Sanat Sen Antalya Şube Başkanı Seyfi Turan, bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de yayılmaya başlayan koronavirüsü nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirterek, bu küresel salgının önlenmesinin şu an için her şeyin önünde olduğunu söyledi.

Uzmanların uyarıları, yetkililerin bütün sosyal alanları kapatması, bütün belediye, vakıf ve özel müzelerin kapatıldığını belirten Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerin ziyaretçilere kapatılması konusunda henüz bir karar almadığını kaydetti. Turan, "Koranavirüsüne karşı, savunmasız çalışanlarının sağlığı ve bu salgında bir zincirin daha kırılması için çok geç olmadan tüm Müzelerin ziyarete kapatılması için harekete geçilmelidir" dedi.

Müzelerin sergi ve gezi alanlarının büyükçe kısmının kapalı mekanlardan oluştuğunu kaydeden Turan, "Müzelerimizi gezen ziyaretçilerimizle birlikte çalışanlarımız büyük risk altındadır. Yaşam hakkı en temel haktır ve müze çalışanı arkadaşlarımız büyük risk altındadır. Bir an önce müzeler ziyaretçi girişine kapatılmalıdır" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Antalya, Güncel

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