Kültür Sarayı yıkılıyor
Kütahya'da 1990 yılından bu yana Kütahya merkezde faaliyet gösteren Kültür Sarayı, depreme dayanıklı olmadığı için yıkılıyor.
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Kütahya 'da 1990 yılından bu yana Kütahya merkezde faaliyet gösteren Kültür Sarayı, depreme dayanıklı olmadığı için yıkılıyor.
Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı'nın yıkım işi için ihale ilanına çıktı. 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak ihalenin muhammen bedeli 23 bin TL olarak belirlendiği öğrenildi.
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Yıkılacak olan Belediye Kültür Sarayı'nın yerine altında yaklaşık 300 araç kapasiteli kapalı otopark, üstüne ise değişik büyüklüklerde konferans salonları inşa edilecek. Bu yapıyla birlikte Kütahya'mıza modern bir şekilde donatılmış, konferans salonları, sergi ve fuaye alanları, önünde amfi tiyatro, üst katına da bu bölgenin en zengin kütüphanesinin olduğu bir kompleks kazandıracağız" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı'nın yıkım işi için ihale ilanına çıktı. 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak ihalenin muhammen bedeli 23 bin TL olarak belirlendiği öğrenildi.
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Yıkılacak olan Belediye Kültür Sarayı'nın yerine altında yaklaşık 300 araç kapasiteli kapalı otopark, üstüne ise değişik büyüklüklerde konferans salonları inşa edilecek. Bu yapıyla birlikte Kütahya'mıza modern bir şekilde donatılmış, konferans salonları, sergi ve fuaye alanları, önünde amfi tiyatro, üst katına da bu bölgenin en zengin kütüphanesinin olduğu bir kompleks kazandıracağız" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel
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